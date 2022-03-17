Волков: фанаты хотят, чтобы я проиграл Аспиналлу
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«Мы боялись, что не сможем прилететь. Но всё получилось. Единственная разница — на путь ушёл весь день», — цитирует Волкова MMA Fighting.
По словам спортсмена, в настоящее время тяжело быть профессионалом международного уровня и не обращать внимания на события в мире, поэтому пришлось отказаться от социальных сетей и новостей.
«В этом бою я буду злодеем. Не имею ничего против. Я рад, что к бою будет приковано внимание. Фанаты хотят, чтобы я проиграл. Любое внимание пойдёт на пользу, я рад этому», — добавил Волков.
У 33-летнего бойца 34 победы (22 — нокаутом) и девять поражений. На счету британца Аспиналла 11 побед, из которых девять — нокаутом, и два поражения.
Напомним, что турнир UFC Fight Night 204 пройдёт на «О2 Арене» в Лондоне 19 марта.
Ранее британский боец Аспиналл высказался о будущем поединке с россиянином Волковым на лондонском турнире UFC Fight Night 204.