Волков: фанаты хотят, чтобы я проиграл Аспиналлу

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поделился ожиданиями от предстоящего боя с британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Мы боялись, что не сможем прилететь. Но всё получилось. Единственная разница — на путь ушёл весь день», — цитирует Волкова MMA Fighting.

По словам спортсмена, в настоящее время тяжело быть профессионалом международного уровня и не обращать внимания на события в мире, поэтому пришлось отказаться от социальных сетей и новостей.

«В этом бою я буду злодеем. Не имею ничего против. Я рад, что к бою будет приковано внимание. Фанаты хотят, чтобы я проиграл. Любое внимание пойдёт на пользу, я рад этому», — добавил Волков.

У 33-летнего бойца 34 победы (22 — нокаутом) и девять поражений. На счету британца Аспиналла 11 побед, из которых девять — нокаутом, и два поражения.

Напомним, что турнир UFC Fight Night 204 пройдёт на «О2 Арене» в Лондоне 19 марта.

Ранее британский боец Аспиналл высказался о будущем поединке с россиянином Волковым на лондонском турнире UFC Fight Night 204.