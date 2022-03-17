Аспиналл — о бое UFC с Волковым: он просто ещё один парень в перчатках

Британский боец тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высказался о будущем поединке с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Чувствую себя просто прекрасно. Я наслаждаюсь этим. Не думаю о результате, если говорить честно, не думаю, как закончу этот бой. Мне наплевать. Просто хочу насладиться этим моментом» — цитирует Аспиналла MMAJunkie.

По словам бойца, он ожидал большего от бойцов из UFC, но тем не менее относится к Волкову серьёзнее, чем к любому другому оппоненту.

«Но, в конце концов, Волков — просто ещё один парень в перчатках. Такой же, как и любой другой», — добавил Аспиналл.

На счету 28-летнего бойца 11 побед (девять — нокаутом) на профессиональном ринге и два поражения. У россиянина Волкова 34 победы, из которых 22 нокаутом, и девять поражений.

Турнир UFC Fight Night 204 пройдёт 19 марта на арене О2 в Лондоне.

Ранее Волков рассказал, как добирался из Москвы до Лондона на UFC Fight Night 204.