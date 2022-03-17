В надежде на возвращение в чемпионскую гонку: что нужно знать о бое Волкова с Аспинэллом на UFC Fight Night 204

19 марта Александр Волков сразится с Томом Аспинэллом на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. Россиянин впервые за четыре года выступит в столице Великобритании и в шестой раз возглавит шоу Абсолютного бойцовского чемпионата. Если Драго сумеет взять верх и остановить перспективного оппонента, то не только продлит успешную серию, но будет вновь рассматриваться как один из претендентов на титул.

Шестой главный бой в UFC

Для Александра Волкова далеко не впервой биться в заключительном поединке турнира UFC. Пусть российский тяжеловес пока не успел завоевать титул чемпиона в крупнейшем MMA-промоушене планеты, но именно он является рекордсменом по числу выступлений в главных боях вечера среди соотечественников. До настоящего момента он уже пять раз закрывал программу шоу чемпионата, а в субботу сделает это в шестой. Меньше даже у члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова. Правда, тот все четыре раза возглавлял номерные мероприятия организации, чем Драго не может похвастаться.

Один из самых ярких поединков в карьере Волкова прошёл именно в столице Великобритании. В марте 2018 года он также выступал на арене O2 и одержал досрочную победу над бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердумом. Однако на этот раз ему, возможно, будет гораздо сложнее проявить себя, ведь напротив будет стоять любимец местной публики, восходящая звезда дивизиона Том Аспинэлл. Однако самого Александра это не смущает.

«В любом противостоянии кто-то должен исполнять роль хорошего парня, а кто-то — плохого. На этот раз отрицательного персонажа буду играть я. Но это подстёгивает меня. Это часть игры, привлекает внимание к бою. Думаю, из-за этого смотреть его будет ещё интереснее», — признался Волков в ходе медиадня.

Талантливый противник

Однако не опасаться британского бойца невозможно. Да, за свою карьеру Аспинэлл уже успел дважды познать горечь поражения, но всё это произошло на её заре. В UFC же он одержал четыре победы подряд, причём все досрочно. Лишь опытнейшему Андрею Орловскому удалось продержаться более 150 секунд, но в начале второго раунда и он был вынужден капитулировать. Том играючи усадил противника на канвас, после чего провёл удушающий приём сзади.

«Следил за Аспинэллом практически с его появления в UFC. Одну из своих крупнейших побед он одержал над Андреем Орловским. Как боец Том готов находиться в топе UFC достаточно долго. Люблю такие бои. Они заставляют меня развиваться. Независимо от того, на какой строчке он располагается сейчас, это очень важная схватка для меня», — признался Волков.

Однако искромётный стиль ведения боя Аспинэлла вполне может сыграть с ним злую шутку. На короткой дистанции он очень опасен, но сумеет ли поддерживать темп на протяжении длительного времени — большой вопрос. В общем счёте, лишь три схватки с его участием продлились более одного раунда, и в двух из них он уступил. И в этом плане у Волкова есть колоссальное преимущество. Только в UFC россиянин девять раз проводил в октагоне более десяти минут и шесть раз брал верх.

«Конечно, это будет иметь огромное значение. Вспоминаю свои первые затяжные поединки. Иногда возникали мысли: «Что это такое? Что это было?». В настоящей битве поздние раунды ощущаются иначе. Уверен, мой опыт будет играть мне на руку», — сказал россиянин.

Сложности в подготовке

Тем не менее, в преддверии поединка Волков не считается фаворитом. Букмекеры оценивают шансы бойцов на победу как примерно равные, что может быть обусловлено не только уровнем Аспинэлла, но и трудностями, с которыми россиянину пришлось столкнуться в ходе подготовки к турниру. Как признался сам Драго, незадолго до шоу он заразился COVID-19, да ещё и матчмейкеры пытались осложнить ему жизнь.

«Я заболел коронавирусом примерно за полтора месяца до боя. Мне было необходимо провести полноценный лагерь. UFC же хотел привезти меня сюда примерно за три недели до поединка. К тому времени провёл только две недели сборов. Чтобы закончить их, мне были нужны мои спарринг-партнёры, команда и зал, к которому привык», — рассказал Волков.

Однако на этом проблемы не закончились. Из-за напряжённой ситуации в мире и отсутствия прямых рейсов из Москвы в Лондон, россиянин был вынужден около суток добираться до места проведения шоу. Ему пришлось сначала отправиться в Абу-Даби, а уже оттуда совершить перелёт в Лондон. При этом сам Волков отметил, что на его выступлении не должны сказаться ни затянувшееся путешествие, ни политические моменты.

«На самом деле, (происходящее в мире. — RT) отвлекало поначалу. Потом я просто отключил соцсети и концентрировался на подготовке. Если читать новости, вникать в события, голова взрывается. Это мешает сосредоточиться. Но сейчас я изолирован от того, что происходит снаружи, сфокусирован на том, чтобы продемонстрировать хороший бой», — заверил тяжеловес.

Перспектива боя за временный титул

Если Волкову удастся подкрепить слова делом и удачно подраться в Лондоне, то у него появится шанс избавиться от клейма гейткипера и начать очередной поход за поясом UFC. До настоящего момента он уже несколько раз пытался заслужить право побороться за трофей, но каждый раз оступался в решающий момент. В 2018 году он обиднейшим образом проиграл нокаутом Деррику Льюису, два года спустя не смог справиться с Кёртисом Блэйдсом, а ещё через год был бит Сирилом Ганом. Впоследствии француз завоевал временный титул и сразился с Фрэнсисом Нганну (пусть и безуспешно), а Александра стали рассматривать как своего рода трамплин для потенциальных претендентов на золото.

Ранее испытание Волковым пытался пройти Марчин Тыбура, но не преуспел, а теперь настала очередь Аспинэлла. Если россиянин сумеет остановить и британского нокаутёра, то вполне может заставить руководство UFC вновь поверить в себя. А там не за горами и бой за временный пояс, введение которого кажется вполне логичным в нынешней ситуации. Нганну не продлил контракт с промоушеном и лёг на операцию, из-за которой не сможет биться около девяти месяцев.

«Думаю, это было бы логично. Введение временного пояса немного сдвинуло бы ситуацию с мёртвой точки. Вопрос в том, кто будет драться за него. У Сирила Гана уже был шанс побороться за титул. Тай Туйваса только появился в топ-3, что было неожиданно для всех. В тяжёлом весе наступают смутные времена, но тем и интереснее. Будет больше вызовов и новых имён», — заявил Волков.

Надежда на нокаут

Но чтобы войти в пул бойцов, претендующих на трофей, Волкову стоит не просто взять верх над Аспинэллом, а сделать это по возможности эффектно и досрочно. Магомед Анкалаев наглядно продемонстрировал — чтобы улучшить положение в дивизионе и впечатлить матчмейкеров мало просто побеждать. Необходимо делать это зрелищно. И не стоит сомневаться, что Александру это по силам.

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Все помнят, как он мощнейшим ударом в солнечное сплетение нокаутировал Уолта Харриса, а затем устроил настоящую трёпку легендарному Алистару Овериму и тем самым подвёл черту под его пребыванием в UFC. Если несколько лет назад Волков был прежде всего машиной по набору очков, то за последние несколько лет превратился в опаснейшего бойца, способного справиться с любым оппонентом. А Аспинэлл хоть и идёт на беспроигрышной серии, не кажется неуязвимым.

Хотя бы потому, что до настоящего момента британец не встречался с по-настоящему серьёзным соперником. Джейк Коллье и Алан Баду на двоих выиграли лишь пять из 13 схваток в чемпионате, а Орловский уже давно не входит в элиту тяжёлой категории. Сложно причислить к топ-бойцам и Сергея Спивака, занимающего лишь 15-ю строчку рейтинга. Как отметил сам Волков, он не только опытнее, но и уже брал верх над звёздами MMA. Поэтому мандраж скорее будет испытывать Аспинэлл, чем российский ветеран.