Неудачный поход за титулом: как Волков проиграл Гану на UFC Vegas 30

В ночь на 27 июня в Лас-Вегасе завершился турнир UFC Vegas 30. В главном поединке Александр Волков уступил Сирилу Гану и потерпел девятое поражение в карьере. Схватка продлилась все пять раундов, по истечении которых трое судей отдали предпочтение французу. Также шоу запомнилось победой Тимура Валиева над Раони Барселосом, эффектными нокаутами Кеннеди Нзечукву и Марчина Прахнио, а также удушающим приёмом в исполнении Шавката Рахмонова.

Юбилейный, 30-й турнир на арене UFC Apex обещал во многом стать поворотным в карьере Александра Волкова. Победа над третьим номером тяжёлого дивизиона с огромной долей вероятности даровала ему статус первого претендента на титул и практически гарантировала скорую встречу с действующим обладателем пояса. В этом случае помешать ему могли только две вещи: либо внезапное достижение соглашения с Джоном Джонсом о поединке с Фрэнсисом Нганну, либо желание Стипе Миочича провести реванш с камерунцем. И пусть исключать возможность подобного развития событий не стоило, всё это казалось крайне маловероятным — как минимум в обозримом будущем.

Таким образом, практически всё зависело от самого Волкова, второй раз в карьере вплотную подобравшегося к вершине дивизиона. Ранее он уже находился в шаге от первой строчки, но обидным образом упустил свой шанс. В октябре 2018 года он бился с Дерриком Льюисом в андеркарде UFC 229, но потерпел сокрушительное поражение на последних секундах. Впоследствии американец получил шанс поспорить за звание с Дэниелом Кормье, а россиянину пришлось пройти длинный путь, прежде чем снова вернуться в круг соискателей трофея.

За исключением Волкова, UFC Vegas 30 мог оказать серьёзное влияние на карьеру ещё одного российского бойца. Речь идёт о Тимуре Валиеве, которому предстояла встреча с Раони Барселосом — крепким представителем легчайшего веса, успевшим одержать пять побед подряд в крупнейшем ММА-промоушене планеты. Причём одним из поверженных им оппонентов оказался ещё один россиянин — Саид Нурмагомедов. В декабре 2019-го они провели все три раунда в клетке, по истечении которых судьи встали на сторону бразильца.

Изначально на турнир в Лас-Вегасе планировался приезд куда более солидной делегации российских спортсменов. Так, ожидались выступления Максима Гришина и Рамазана Эмеева, а также возвращение в октагон Сергея Хандожко. Последний раз экс-боец ACB дрался 19 месяцев назад — на втором шоу чемпионата в Москве. Тогда он проиграл Рустаму Хабилову. Однако ни одному из вышеперечисленных бойцов не удалось добраться до Города грехов. Первому помешали проблемы с визой, второй снялся по неназванным причинам, а третий — из-за очередной травмы.

Однако и в их отсутствие турнир получился более чем интересным. Тон ему задало сражение между Янси Медейрошем и Дамиром Хадзовичем. На двоих оппоненты нанесли 224 значимых удара, продемонстрировав яркую и бескомпромиссную дуэль. Немного точнее оказался уроженец Боснии и Герцеговины, что помогло ему прервать неудачную серию из двух поражений подряд.

Но если битва Хадзовича с Медейрошем продлилась все обозначенные 15 минут, то семь из оставшихся 12 боёв были завершены досрочно. Причём большая часть из них пришлась на предварительный кард. Джулия Авила «задушила» Юлию Столяренко, а Шавкат Рахмонов стал первым, кто заставил сдаться обладателя чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу Мишеля Празереса. Экс-чемпион M-1 Global в полутяжёлом весе превзошёл противника в стойке и чуть было не отправил того в нокаут, а в партере довершил начатое. Казахстанец одержал 14-ю победу в карьере и продлил беспроигрышную серию.

Не обошлось и без нокаутов. Джеремая Уэллс успешно начал карьеру в UFC, уже на шестой минуте отправив на настил опытного Ворли Алвеса. При этом особенно впечатляющими получились завершения схваток с участием Марчина Прахнио и Кеннеди Нзечукву, триумфаторы которых получили денежные бонусы в $50 тыс. Поляк эффектным миддл-киком сокрушил Исаака Виллануэву, а нигериец обрушил на Данило Маркеса такой шквал ударов в дебюте третьего раунда, что рефери Джейсону Херцогу пришлось вмешаться, что особенно впечатляет, ведь до этого африканец вчистую проиграл первые две пятиминутки.

В рамках основного карда решения судей не стали дожидаться Таннер Босер и Ренато Мойкано. Первый нокаутировал бывшего претендента на титул в полутяжёлом весе Овинса Сен-Прю, благодаря чему выиграл первый бой с июля 2020-го, а второй расправился с Джаем Гербертом. К сожалению, не обошлось и без поединков, признанных несостоявшимися. Дэниель Пинеда не смог продолжить бой с Андрэ Фили, после того как получил тычок в глаз. Три недели назад такая же участь постигла Алана Патрика.

Что касается Валиева, то битва с Барселосом должна была продемонстрировать его состоятельность в качестве представителя легчайшего веса. Предыдущие схватки под эгидой UFC он провёл в промежуточном (до 63,5 кг) и полулёгком весах (до 65,8 кг), после чего вернулся в свою излюбленную категорию. Первый раунд он провёл на очень высоком уровне, практически полностью переигрывая соперника. Тимур превосходил Раони в скорости, опережал на руках и успевал угрожать переводами в партер.

Всё находилось под контролем россиянина вплоть до третьей минуты второго раунда, пока он не стал всё чаще «проваливаться» на встречных курсах. Одна из таких грубых ошибок чуть было не завершилась досрочным поражением Валиева: он рухнул на землю, но поднялся. Правда, спустя несколько секунд упал на канвас второй раз. В этот момент показалось, что Тимур находится без сознания, но впечатление было ошибочным. Тот чудом сумел восстановиться, а в третьем раунде и вовсе перебил Барселоса — 31:22.

Казалось, что справедливым решением станет ничья. Валиев забрал первый и третий раунды, но во втором дважды был в нокдауне — более чем весомая причина, чтобы отдать его Барселосу со счётом 10:8. Однако судьи были иного мнения. Лишь один из них не смог выявить победителя, в то время как двое других встали на сторону Тимура.

Если поединок Валиева с Барселосом буквально изобиловал яркими и динамичными эпизодами, то сражение Волкова с Ганом получилась гораздо более тягучим и проходило в низком темпе даже для тяжёлого веса. Оба бойца уважали способности друг друга и старались особо не рисковать. При этом француз всё же предпочитал работать первым номером: он занял центр октагона и принялся понемногу поддавливать Александра. Это получалось у него очень качественно, чему способствовали его необычная для данного дивизиона работа ног и резкость. Зачастую он смотрелся значительно быстрее соперника и заметно опережал его. Не исключено, что причиной тому стала серьёзная разница в весе (9 кг).

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В первые два раунда единственным достижением Волкова стало обилие попаданий по ногам Гана. Он практически не мог «найти» голову противника, вследствие чего полагался на лоу-кики. Назвать их акцентированными были нельзя, но определённый урон они несли. Сирил же старался более равномерно распределять атаки по всем «этажам», что делало его более непредсказуемым. И если первую пятиминутку можно было назвать относительно равной, то вторую француз забрал с солидным преимуществом.

Третий раунд и вовсе стал одним из самых неудачных за время выступлений Волкова в UFC. Сложилось впечатление, что Ган включил более высокую передачу, а россиянин не среагировал. Чемпион французской академии муай-тай раз за разом находил бреши в его обороне, реализуя комбинации как по голове, так и по корпусу. Особенно запоминающимся стал удар Сирила в прыжке, а также апперкот справа. По итогам пятиминутки разница по числу попаданий составила 42:23 в пользу третьего номера рейтинга.

Волков попал в очень сложную ситуацию. Не стоило исключать, что он проиграл все три раунда на карточках судей, что практически лишало его шансов на победу решением. Спасти его могли либо серия нокдаунов в обоих оставшихся отрезках, либо досрочное завершение. Но в течение последних десяти минут дуэли Ган ни разу не дал тому и возможности задуматься об этом. Француз продолжил прессинговать и уверенно довёл поединок до победы. Александр потерпел третье поражение в UFC и девятое — в карьере и снова не смог получить статус первого претендента на титул в тяжёлом весе.