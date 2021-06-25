Проблемы с визой, сгонка веса и взаимные комплименты: что окружает бой Волков — Ган на турнире UFC Fight Night 190

Боец Александр Волков сообщил, что подписал новый контракт с UFC, поэтому гонорар за его поединок с Сирилем Ганом на турнире UFC Fight Night 190 увеличится. За несколько дней до церемонии взвешивания россиянин был на 4 кг тяжелее нормы, при этом сам он заверил, что полностью готов к встрече. В свою очередь, француз назвал бой самым большим испытанием в карьере, а Виталий Минаков предположил, что в случае победы российский тяжеловес станет претендентом на чемпионский пояс. Что окружает бой Волков — Ган — в материале RT.

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 190, главным событием которого станет бой между россиянином Александром Волковым и французом Сирилем Ганом. Предполагается, что в случае победы россиянин уже в скором времени может получить возможность сразиться за чемпионский титул в тяжёлом весе, обладателем которого на данный момент является Фрэнсис Нганну.

Волков сообщил, что подписал новый контракт с промоушеном, поэтому встреча пройдёт уже на улучшенных условиях. Детали соглашения не разглашаются, однако сам боец отметил, что его гонорар немного увеличится.

Тем временем подготовка к самому бою подходит к концу. И хотя за несколько дней до церемонии взвешивания оказалось, что россиянин на 4 кг превышает лимит тяжёлой весовой категории, сам он подчеркнул, что провёл хорошую домашнюю работу, изучил соперника и полностью готов к выходу в октагон.

«Из зала я не вылезал всё это время, очень много видео смотрели Гана, много обсуждали, много раз меняли мнение, как будем вести бой. Из-за этого у меня есть несколько планов на поединок — можно и так, и так, и так. Посмотрим, как будет вести себя в бою оппонент, будет ли он разнообразен, будет ли делать что-то новое конкретно со мной», — рассказал Волков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ещё в конце мая стало известно, что у Волкова возникли проблемы с американской визой. Для её получения бойцу пришлось лететь в Казахстан, что отразилось на подготовительном процессе. Но все формальности были улажены, и за две недели до боя спортсмен прилетел в США, а затем и вовсе пошутил, что добираться до Лас-Вегаса ему пришлось автостопом.

«Хоть дорога была длинная, но мы смогли её осилить и уже на месте!» — успокоил поклонников спортсмен.

Стоит отметить, что будущие соперники относятся друг к другу с уважением и, делясь ожиданиями от поединка, стараются выделить сильные стороны. Так, Волков отметил хорошую техническую базу и ударную технику Гана.

«Можно было бы сказать, что он думающий, если бы он поединки проводил по-разному. Но поединки он проводит в одинаковой манере. Касательно интеллекта сказать пока что-то сложно. Но его стоит уважать как соперника. Ударная техника на высоком уровне, он действительно хороший кикбоксер. В этом аспекте мне с ним будет интересно посоперничать», — цитирует Волкова Sport24.

В свою очередь, француз признался, что с нетерпением ждёт встречи с россиянином. По его словам, ему предстоит пройти самое большое испытание в карьере.

«Для меня Волков — один из лучших бойцов в дивизионе. Но чем значительнее вызов, с тем большим нетерпением я его жду. Потому что я новичок в ММА. Я хочу показать себя, потому что пока сам не знаю, на что способен. Мне нужен вызов, и, возможно, этот бой покажет нового меня, а возможно, я продемонстрирую что-то новое», — приводит слова Гана MMAJunkie.

Напомним, Ган дебютировал в смешанных единоборствах в августе 2018 года, а до того выступал на турнирах по муай-тай. Спустя год он подписал контракт с UFC. В феврале француз провёл свой последний на данный момент поединок, в котором единогласным решением судей взял верх над Жаирзиньо Розенстрайком, а в общей сложности на его счету восемь побед и ни одного поражения в ММА.

Послужной список Волкова гораздо богаче: в нём, помимо прочего, числится чемпионство Bellator и M-1 Challenge в тяжёлом весе. Несмотря на это, далеко не все считают россиянина безоговорочным фаворитом предстоящего боя.

Так, по мнению бойца Bellator Виталия Минакова, многое будет зависеть от того, какую тактику выберет российский спортсмен. Но в случае победы у него будет шанс улучшить свои позиции в рейтинге (сейчас Волков занимает пятую строчку) и побороться за пояс.

«Победа его не то что в топ-3 выведет — она его сделает президентом. Всё зависит от Саши, насколько грамотно он подойдёт к поединку. Ему нужно очень правильно тактически выстроить бой. Сириль бьёт те удары, которые Саша любит пропускать: боковые, размашистые. И они у него достаточно сильные. У Волкова лучше, чем у Гана, поэтому, если он будет держать его на дистанции и использовать свои длинные кики, у него есть все шансы на победу», — цитирует Минакова «Чемпионат».

В то же время чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выразил уверенность, что победа останется за россиянином. Он предположил, что Ган устанет к третьему ранду — и тогда у оппонента будет возможность его нокаутировать.

«Дай бог, это случится быстрее, но Ган очень опасен вначале: он более лёгкий и быстрый. Саша набрал вес, сейчас он явно более мощный — это его главное преимущество перед любым соперником», — пояснил Шлеменко.

В свою очередь, Эдуард Вартанян добавил, что Волкову по силам не только победить Гана, но и завоевать чемпионский титул.

«Александр выиграет. Сделает он это максимально уверенно, тем самым подтвердит свои претензии на чемпионский пояс. Я уверен, что мы Волкова не просто увидим в бою за пояс, а он его заберёт. Ни Джон Джонс, ни Деррик Льюис пока не видят угрозу в лице Александра, но это до тех пор, пока они не выйдут с ним в одну клетку», — уверен Вартанян.

Ранее Волков предполагал, что от хода поединка и его зрелищности будет зависеть, получит ли победитель право побороться за чемпионский пояс с Нганну, которому, однако, ещё предстоит провести первую защиту титула в бою с Льюисом. При этом менеджер россиянина Иван Банников сообщил, что ему уже дважды предлагали встретиться с камерунцем.

«Нам предложили его после двух поражений — от Стипе Миочича и Льюиса. На тот момент я понимал, что победа над ним мало что даёт, а насколько он опасен, мы все знаем. Потом мы сами просили Нганну, и нам в UFC сказали, что он дважды отказался. Так что счёт 2:2, надеемся, нам дадут эту возможность», — цитирует Банникова «Матч ТВ».