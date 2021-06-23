Боец Волков: я не лучший пример для подражания

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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался, что ему некомфортно от мысли, что он представляет всю страну.
Боец Волков: я не лучший пример для подражания
  • Reuters

«От государства я ничего не жду. У нас есть пример некоторых кавказских республик, где бойцов очень поддерживают, и тем самым они представляют свои республики на международной арене. У них больше мотивации выступать, благодаря этому о республике узнают во всём мире. Для государства это правильный путь. Спорт — это арена, на которую смотрит весь мир. Я же не хочу быть ответственным за всю страну, представлять всю страну. Я не лучший пример для подражания. Но я выхожу и представляю Россию. Когда я выхожу на поединок, у меня внизу написано, что я из России, город Москва. Все болельщики и фанаты воспринимают меня как российского бойца. Они посмотрят поединок — и у них сложится своё впечатление о нашей стране. Тот путь, который выбрали в кавказских республиках, достаточно правильный. У нас ничего подобного нет. Сложно сказать, хотел бы я такой поддержки или нет. Но я её не ожидаю. Мой путь меня устраивает», — сказал Волков в интервью Sport24.

Ранее боец UFC Волков заявил, что не принял бы в подарок от Собянина Mercedes.

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