Боец UFC Волков заявил, что не принял бы в подарок от Собянина Mercedes

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков заявил, что не хочет принимать подарков от властей за свои спортивные заслуги.

«Mercedes от мэра Москвы Сергея Собянина за победу в следующем бою? Надеюсь, этого не будет. Я бы такие подарки не стал принимать. Не хотел бы. Меня устраивает машина, которая у меня есть сейчас. Я не стремлюсь к избыточно красивой жизни. Я самодостаточный в этом и могу сам заработать на тот автомобиль, который мне понадобится. Вот если бы открыли американское посольство в России, чтобы не летать в Казахстан, то для меня это было бы существеннее Mercedes. Это уже не к Собянину вопрос, а к ситуации в мире, но надеюсь, что в будущем всё наладится», — сказал Волков в интервью Sport24.

Поединок Александр Волков — Сириль Ган возглавит кард турнира UFC Vegas 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск.

Ранее Минаков оценил шансы Волкова на завоевание титула чемпиона UFC.