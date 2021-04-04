Претендент на титул или вечный гейткипер: почему бой с Ганом может стать ключевым в карьере Волкова в UFC

Александр Волков может сразиться с Сирилом Ганом на турнире UFC Fight Night, который запланирован на 26 июня. СМИ сообщают, что переговоры об организации этого боя находятся в завершающей стадии. В случае победы у россиянина есть шанс стать претендентом на титул в тяжёлом весе, а поражение способно вычеркнуть его из чемпионской гонки на ближайшие годы.

Руководство UFC находится на завершающей стадии переговоров по вопросу организации поединка между Александром Волковым и Сирилом Ганом. По информации известного журналиста ESPN Бретта Окамото, бой между топ-бойцами тяжёлого дивизиона возглавит кард турнира, который запланирован на 26 июня. Для россиянина эта схватка обещает стать одной из важнейших в его карьере в крупнейшем ММА-промоушене мира, а поражение рискует вывести его из чемпионской гонки на ближайшие несколько лет.

На протяжении последних месяцев одна из главных интриг тяжёлого веса UFC заключалась в том, кто станет следующим претендентом на титул после Фрэнсиса Нганну. Наиболее явным кандидатом считался бывший чемпион полутяжеловесов и первый номер сводного рейтинга чемпионата Джон Джонс, заявивший о желании перейти в самую престижную категорию в 2020-м. Также в списке потенциальных соискателей трофея фигурировали Деррик Льюис, в конце февраля нокаутировавший Кёртиса Блэйдса, и Александр Волков.

Оказаться в элите россиянину позволил его успех в сражении с Алистаром Оверимом. На турнире UFC Vegas 18 Волков провёл один из лучших боёв в карьере и не оставил шансов легенде смешанных единоборств. Безусловно, в 40 лет голландец уже далеко не тот, что был во времена выступлений в Strikeforce, но даже в последние годы он смотрелся довольно впечатляюще. Ещё в 2016 году он дрался за пояс, а в преддверии битвы с россиянином имел в активе победы над Уолтом Харрисом и Аугусто Сакаи — представителями топ-10 рейтинга.

После этого успеха многие стали называть Волкова главным претендентом на трофей в тяжёлом весе, подобного мнения придерживался и менеджер спортсмена Иван Банников. По его словам, Александр сходу получал бы титульный бой, если на тот момент действующий лидер дивизиона Стипе Миочич брал верх над Нганну на UFC 260. В противном случае Александру предстояло принять участие в «элиминаторе» с триумфатором дуэли между Льюисом и Блэйдсом. В итоге, чемпионом стал камерунец, но представители россиянина всё равно подали запрос на предоставление их клиенту возможности поспорить за пояс. Но, судя по всему, у матчмейкеров промоушена немного другие планы.

На данный момент ситуация в тяжёлом весе предельно запутана. Руководство UFC явно заинтересовано в организации суперпоединка между Нганну и Джонсом, но не может достичь договорённости с американцем. Тот рассчитывает на соответствующее его статусу и заслугам вознаграждение и не соглашается даже на сумму в $10 млн. При этом вторым в списке значится именно Льюис, о чём можно судить как по словам Даны Уайта, так и по решению свести Волкова с Ганом.

Проведение этой схватки однозначно говорит лишь об одном: прямо сейчас UFC не рассматривает Волкова как первого претендента на трофей. Если бы это было не так, то матчмейкеры не стали бы устраивать ему битву с Ганом, пока нет никакой ясности в ситуации с Нганну и Джонсом. Можно смело сказать, что переговоры будут крайне тяжёлыми и не исключено, что Уайт и компания откажутся удовлетворять финансовые аппетиты американского бойца и пойдут более простым путём. Александр и Деррик не обладают подобными регалиями и согласятся на менее привлекательные условия.

Таким образом, можно сделать вывод, что UFC рассматривает именно Льюиса в качестве возможной замены Джонсу в титульном поединке. И если брать в расчёт положение в рейтинге дивизиона и продолжительность победной серии, подобное решение является логичным. Однако с маркетинговой точки зрения схватка между Фрэнсисом и Дерриком значительно менее привлекательна для массового зрителя, а в перспективе может обернуться провалом.

В 2018 году Льюис и Нганну уже встречались в октагоне и провели один из худших боёв в истории тяжёлого веса UFC. Оппоненты явно чересчур опасались друг друга, в результате чего большую часть времени просто передвигались по клетке и вполне могли установить антирекорд по числу точных попаданий за трёхраундовую дуэль. Суммарно они исполнили 31 удар — всего на восемь больше, чем в битве между Дженсом Пулвером и Жуаном Роке. В итоге, Деррик взял верх, но оказался недоволен собственным выступлением, а комментатор Джо Роган публично раскритиковал обоих.

Безусловно, Волкову вряд ли приятно осознавать, что UFC скорее готов устроить повторение одной из самых провальных битв в своей истории, чем дать ему шанс побороться за титул. Но всё это может стать для него дополнительной мотивацией в ходе подготовки к сражению с Ганом, которое может стать для Александра одним из важнейших в карьере. Победа с большой вероятностью позволит ему наконец стать первым претендентом, а поражение может повесить на него ярлык «вечного гейткипера». В этом случае россиянина будут воспринимать исключительно как бойца из топ-7 рейтинга, недостаточно мастеровитого для завоевания трофея.

Чтобы считаться полноправным представителем элиты, Волкову не хватает победы над топ-бойцом, который находится в расцвете своих сил в данный конкретный момент. Пока что россиянин дважды бился с подобными соперниками и оба раза уступал — в 2018-м был нокаутирован Льюисом, а в 2020-м проиграл единогласным решением судей Блэйдсу. Теперь испытать его доверено Гану, не потерпевшему ни одного поражения в восьми боях в карьере. Француз считается одним из самых перспективных представителей тяжёлого дивизиона, а за последние четыре месяца успел разобраться с Джуниором Дос Сантосом и Жаирзиньо Розенстрайком.

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По большом счёту, битву Волкова с Ганом можно воспринимать как тот же «элиминатор» за звание первого претендента. С той лишь разницей, что всё может измениться в зависимости от решения Джонса. Если с тем не удастся договориться, то триумфатор схватки между Александром и Сирилом окажется позади Льюиса в очереди и сможет рассчитывать на встречу с чемпионом уже в начале 2022 года.

Если соглашение с Джонсом всё же будет достигнуто, то победа над Ганом приведёт Волкова к реваншу с Льюисом. В этом случае он получит возможность не только реабилитироваться за обидное поражение, но и окончательно укрепиться на вершине рейтинга. А лишить его титульного боя вряд ли сможет кто-либо из конкурентов, включая самого Миочича.

При этом поражение грозит Волкову вылетом как из топ-5 дивизиона, так и из чемпионской гонки. В нынешних условиях это может означать потерю шансов на бой с чемпионом как минимум на ближайшие два-три года. Чтобы вернуться в число соискателей трофея, ему будет необходимо выиграть не менее двух-трёх дуэлей и надеяться, что чемпион будет уверенно защищать титул. В противном случае не исключено проведение реваншей, что может растянуться на несколько лет.

Тем не менее, даже проигрыш Гану не перечеркнёт шансы Волкова однажды стать чемпионом. Несмотря на богатый опыт выступлений, он по-прежнему молод для тяжёлого веса, представители которого нередко выходят на пик к 35 годам. Россиянин же в октябре отпраздновал 32-й день рождения.