Немков высказался о возможном бое Волкова с Нганну за титул UFC

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков поделился мнением о возможном поединке между соотечественником Александром Волковым и чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
Немков высказался о возможном бое Волкова с Нганну за титул UFC
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«Нганну — более чем достойный соперник. Он очень серьёзный и опасный оппонент», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Нганну обладает сильным ударом с обеих рук, который опасен для любого оппонента.

«Нганну сейчас всех побеждает, но он пока не встречался с Александром. У Саши есть проблема — он не видит размашистые удары. А Фрэнсис бьёт именно сбоку. Это всё равно будет интересный бой. Саша точно заслуживает титульный бой, а какой будет результат — время покажет. Нганну неудобен всем бойцам», — добавил Немков.

На счету Волкова 33 победы и восемь поражений в MMA.

Фрэнсис Нганну победил Стипе Миочича нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории. Для Нганну это 16-я победа в карьере при трёх поражениях.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что Волков близок к завоеванию титула чемпиона UFC.

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