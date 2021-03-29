Шлеменко считает, что Волков близок к завоеванию титула чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко выразил мнение, что его соотечественник Александр Волков способен побороться за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

По его мнению, Волков сильно прибавил в физике и сделал правильные выводы из своих прошлых поражений, из-за чего ему теперь проще справляться с соперниками.

«Сможет ли Волков взять пояс? Всё может быть. Шансы у него есть, он выиграл много топов. Александр очень близок к поясу UFC. Почему нет? В любой момент его могут поставить на титульный бой», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

На счету Волкова 33 победы и восемь поражений в MMA.

Фрэнсис Нганну победил Стипе Миочича нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории.

Ранее менеджер Волкова Иван Банников заявил, что уже запросил бой своего клиента с Нганну за титул UFC.