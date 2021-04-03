Макгрегор подтвердил дату третьего боя с Порье
- Reuters
«Бой назначен! 10 июля вы все увидите, что из себя представляет Мак. Настройся и уничтожь!» — написал в своём Twitter Макгрегор.
В сентябре 2014-го ирландец нокаутировал Порье на второй минуте первого раунда. Во втором бою, прошедшем в январе 2021-го, американец взял реванш, победив техническим нокаутом на UFC 257.
Третий поединок между этими бойцами состоится в рамках турнира UFC 264.
Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой с Макгрегором.