Макгрегор подтвердил дату третьего боя с Порье

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор подтвердил, что встретится с американцем Дастином Порье 10 июля 2021 года.
Макгрегор подтвердил дату третьего боя с Порье
  • Reuters

«Бой назначен! 10 июля вы все увидите, что из себя представляет Мак. Настройся и уничтожь!» — написал в своём Twitter Макгрегор.

В сентябре 2014-го ирландец нокаутировал Порье на второй минуте первого раунда. Во втором бою, прошедшем в январе 2021-го, американец взял реванш, победив техническим нокаутом на UFC 257.

Третий поединок между этими бойцами состоится в рамках турнира UFC 264.

Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой с Макгрегором.

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