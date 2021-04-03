Усман Нурмагомедов рассказал о совете, который получил от Хабиба перед дебютом в Bellator

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Боец Bellator Усман Нурмагомедов рассказал, какой совет своего двоюродного брата, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стал для него самым важным перед дебютом в промоушене.
Усман Нурмагомедов рассказал о совете, который получил от Хабиба перед дебютом в Bellator
  • © Fight Nights Global

«Присутствие в углу Хабиба и Умара мотивировало, однако в то же время создавало давление. Какой совет Хабиба перед боем стал самым важным? Расслабиться и делать то, что я делаю всегда. Он мне сказал, что здесь всё то же самое, что и на тренировках, только здесь ещё есть другие люди», — заявил Усман Нурмагомедов на пресс-конференции после боя

На турнире Bellator 255 Усман Нурмагомедов решением судей победил американца Майка Хэмила. 

Ранее дядя Хабиба прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова в дебютном бою в Bellator.

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