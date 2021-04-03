Дядя Хабиба прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова в дебютном бою в Bellator
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«Мне понравился этот бой. Усман действовал очень даже хорошо. Поставленную задачу он выполнил чётко, практически полностью. Можно сказать, на 90%. Это не последний поединок для Усмана в Bellator, у нас на него очень большие надежды. Надеюсь, что он обойдётся без травм по воле Всевышнего», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
Бой продлился три раунда и завершился победой российского бойца — 29:28, 30:27, 30:27.
Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов посвятил дебютную победу в Bellator отцу Хабиба.