Усман Нурмагомедов посвятил дебютную победу в Bellator отцу Хабиба

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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов посвятил победу в дебютном бою в Bellator своему дяде Абдулманапу Нурмагомедову, который ушёл из жизни летом 2020 года из-за последствий коронавируса.

«Хотел бы сказать спасибо моей команде, которая помогала подготовиться к бою. Я не показал в этом поединке всё, что могу. Я умею финишировать своих соперников. Но всё ещё впереди. Хотел бы посвятить победу школе Абдулманапа Нурмагомедова и, в частности, моему дяде», — заявил Усман после боя.

Российский боец является двоюродным братом экс-чемпиона UFС Хабиба Нурмагомедова и племянником легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, ушедшего из жизни 3 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов победил Хэмела на турнире Bellator 255.

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