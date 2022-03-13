Единогласное решение и нокаут коленом в прыжке: как Анкалаев и Мурзаканов одержали победы на UFC Fight Night 203

Магомед Анкалаев взял верх над Тиаго Сантосом в главном поединке турнира UFC Fight Night 203. Бой продлился все запланированные пять раундов, по итогам которых трое судей встали на сторону россиянина и позволили ему выиграть восьмую схватку подряд. Также шоу запомнилось эффектным дебютом в промоушене Азамата Мурзаканова, который с помощью удара коленом в прыжке нокаутировал Тафона Нчукви.

Поединок с Тиаго Сантосом на шоу UFC в Лас-Вегасе имел важнейшее значение для развития карьеры Магомеда Анкалаева. Яркая досрочная победа могла с ходу возвести его в статус первого претендента и вывести на триумфатора боя между Гловером Тейшерой и Иржи Прохазкой. В остальных случаях всё было далеко не так радужно. Очередное невыразительное выступление грозило отсрочить восхождение Магомеда на вершину дивизиона и заставить матчмейкеров временно перестать рассматривать его в качестве бойца, готового возглавлять турниры промоушена. Поражение же лишало возможности обойти легенду полутяжёлого веса Чака Лидделла по продолжительности беспроигрышной серии, а также наносило колоссальный удар по перспективам. Россиянину пришлось бы проститься с надеждами завоевать пояс в 2022 году и заново начинать поход за трофеем.

Сам Анкалаев прекрасно понимал это и предполагал, что получит шанс сразиться за титул, если произведёт впечатление на Дану Уайта. Но одно дело — осознавать это, а другое — сделать. С самого начала схватки с Сантосом стало понятно, что он не настроен рисковать и во что бы то ни стало пытаться нокаутировать соперника. Магомед с ходу занял центр октагона и принялся прессинговать бразильца, но нанёс всего восемь ударов за первые пять минут. Дважды он отлично воспользовался провалами Тиаго, но не более.

План Анкалаева был предельно понятен — оказывать давление на Сантоса, зажимать у сетки, провоцировать на необдуманные действия и ловить на контратаках. Но если в первом отрезке боя он отлично работал, то по ходу второго бразилец нашёл противоядие. До определённого момента он практически перестал бить руками, сосредоточив внимание на правой ноге оппонента. Так Магомед временно лишился возможности действовать на встречных курсах.

А в концовке раунда Анкалаев и вовсе оказался на грани поражения. На последних секундах он рискнул пойти в опасный размен и просчитался. Два левых хука повергли его в нокдаун, но Тиаго банально не хватило времени, чтобы произвести добивание. За 15 секунд он успел нанести лишь несколько ударов в партере, но Магомед выдержал.

В углу россиянина не могли быть довольны таким положением дел. Наставник полутяжеловеса Сухраб Магомедов потребовал от него прекратить ввязываться в обмены ударами и вернуться к работе на дистанции, и боец прислушался. На протяжении оставшихся трёх раундов он тактически переигрывал Тиаго и практически не позволял тому создать себе проблемы. Более или менее опасным выглядело колено в прыжке в начале четвёртого отрезка, но вновь отправить Магомеда на настил не получилось. Зато это удалось самому Анкалаеву, пусть и иным способом.

Перед боем Сантос считал, что опыт выступления в затяжных схватках станет его преимуществом в грядущем противостоянии. Ведь ранее он уже пять раз бился в главных поединках вечера, в то время как Анкалаев ни разу не закрывал программу шоу. Однако силы стали оставлять именно бразильца. В четвёртом раунде он настолько устал, что в одном из эпизодов опустил руки, тяжело выдохнул и побрёл к сетке. Магомед заметил это и сначала отправил в цель очередной хай-кик, а затем закрепил успех тейкдауном. На земле бразилец достойно отзащищался, но потратил на это остатки энергии.

Сантос оказался в отчаянном положении. Он явно уступал на карточках судей и был вынужден выигрывать досрочно, но сил на финальный спурт уже не осталось. Анкалаев пусть и без блеска, но довёл дело до уверенной победы единогласным решением. Двое судей увидели превосходство Магомеда в четырёх из пяти раундов, третий был чуть более благосклонен к Тиаго — 49:46, 49:46, 48:47.

Анкалаев одержал восьмую победу подряд, обошёл Лидделла и сравнялся по этому показателю с другой легендой — Лиото Мачидой, но вряд ли восхитил руководство промоушена. Хотя сам боец не скрывал, что всё равно надеется получить статус первого претендента.

«Я хотел подраться пять раундов, проверить себя. Готов ли я идти на вершину… Ожидал, что соперник будет бросаться сильно (вперёд. — RT), но он чуть осторожничал и хотел меня поймать. Мы его обыграли… Тренер подсказывал, что нужно перевести его (в партер. — RT), но получилось, что в стойке подрались… Думаю, я уже заслужил титульный бой. Хочу подраться за пояс. Но это зависит от организации», — признался боец.

Однако не только Анкалаев представлял Россию на еженедельном шоу UFC. Если Магомед уже дослужился до главных боёв вечера, то Азамат Мурзаканов пока заслужил право драться только в предварительном карде — битва с Тафоном Нчукви стала для него дебютной в Абсолютном бойцовском чемпионате. Он получил шанс проявить себя в крупнейшем MMA-промоушене ещё в конце августа 2021-го, но сумел воспользоваться им лишь сейчас. Ранее россиянину трижды назначали поединки, но Марчин Прахнио, Фелипе Линс и Джаред Вандераа были вынуждены сняться по тем или иным причинам.

Впечатляющее выступление Мурзаканова на Dana White's Contender Series давало повод полагать, что с Нчукви он разберётся не менее быстро и эффектно. Тогда ему потребовалось ровно три минуты, чтобы отправить на настил бразильского нокаутёра Маттеуса Шеффела, а Нчукви хотя и казался более сильным оппонентом, но ненамного. Также у него были серьёзные сложности с выносливостью, что настраивало на позитивный лад. Однако в преддверии отчётной дуэли камерунец проделал серьёзную работу и выглядел очень неплохо как минимум на протяжении первых десяти минут.

Нчукви не давал Мурзаканову комфортно чувствовать себя на средней дистанции и пользоваться борцовскими навыками, а в клинче был заметно сильнее. В первом раунде он всадил в корпус противника несколько ударов коленями, продолжил пользоваться его неторопливостью и во втором. Пятиминутки получились довольно равными, но по значимым ударам Тафон заметно превзошёл Азамата и поставил того в непростую ситуацию. Вполне вероятно, что на третий отрезок россиянин выходил, уступая в счёте 18:20, следовательно, практически не имел возможности выиграть решением судей.

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И Мурзаканов продемонстрировал, что в ключевые моменты способен удивлять не только зрителей, но и соперников. На 41-й секунде раунда он мощнейшим ударом коленом в прыжке отправил Нчукви в глубокий нокаут и одержал 11-ю победу в карьере.

«Спасибо оппоненту. С первой секунды всё пошло не так, но я доволен результатом. Всегда готовимся на полный бой. Самое главное, что получилось так, как получилось», — прокомментировал свой успех россиянин.

В результате Мурзаканов стал одним из четырёх бойцов, получивших денежный бонус за «Выступление вечера». Обычно выделяются лишь две подобные премии, а оставшиеся $100 тыс. получают участники самой яркой битвы турнира, но на этот раз руководство поступило иначе. Причём в официальном Twitter промоушена намекнули, что причиной этого стал не самый качественный главный поединок. Таким образом, дополнительные $50 тыс. достались Коди Брандэйджу, в эффектной манере «задушившему» экс-противника Анкалаева — Дальчу Лунгиамбулу, а также Сонгу Ядонгу и Халилу Раунтри. Первый нокаутировал экс-претендента на титул в легчайшем весе Марлона Мораеса, а второй устроил форменное избиение Карлу Роберсону.