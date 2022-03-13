Анкалаев победил Сантоса на UFC Fight Night 203

Российский боец полутяжёлого веса Магомед Анкалаев одержал победу над Тиаго Сантосом на турнире UFC Fight Night 203, который завершился в Лас-Вегасе.

Бой между Анкалаевым и Сантосом продлился все запланированные пять раундов, по итогам которых все трое судей встали на сторону россиянина. Двое из них отдали ему победу со счётом 49:46, третий — 48:47.

Для Анкалаева эта победа стала 17-й в карьере. Также на его счету значится одно поражение, которое он потерпел в дебютном поединке под эгидой UFC с Полом Крэйгом.

В послужном списке Сантоса стало 22 победы и десять поражений.

Ранее сообщалось, что Азамат Мурзаканов нокаутировал Тафона Нчукви на турнире UFC Fight Night 203.