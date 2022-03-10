На пути к титулу и рекорду победной серии: что нужно знать о бое Анкалаева с Сантосом на турнире UFC Fight Night 203

12 марта в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Fight Night 203, в главном поединке которого Магомед Анкалаев сразится с Тиаго Сантосом. Полутяжеловес станет десятым россиянином, получившим право возглавить шоу Абсолютного бойцовского чемпионата, а в случае победы не только повторит достижение Лиото Мачиды по продолжительности беспроигрышной серии, но и может завоевать статус первого претендента на титул.

В одном ряду с Нурмагомедовым и Волковым

За последние два с половиной года Магомед Анкалаев укрепился в числе главных российских звёзд UFC. Он дважды бился на номерных турнирах, столько же раз получал бонус в номинации «Выступление вечера», но до настоящего момента ни разу не венчал программу шоу. Ближе всего к этому достижению Анкалаев подобрался в феврале 2021 года, когда дрался с Никитой Крыловым во втором по значимости бою вечера. Выше него в карде располагалась лишь дуэль между будущим временным чемпионом в тяжёлом весе Сирилом Ганом и ярким нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.

Но уже на этой неделе Анкалаев может войти в элитную группу российских бойцов, хотя бы раз возглавлявших турнир UFC. До настоящего момента это удавалось девяти соотечественникам — Хабибу Нурмагомедову, Александру Волкову, Алексею Олейнику, Забиту Магомедшарипову, Шамилю Абдурахимову, Али Багаутинову, Рустаму Хабилову, Яне Куницкой и Исламу Махачеву. При этом последний успел сделать это дважды — в июле 2021-го он расправился с Тиаго Мойзесом, а в феврале 2022-го — с Бобби Грином.

Самое сложное испытание в карьере

Соперником Анкалаева станет Тиаго Сантос — бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе. В июле 2019-го бразилец на протяжении пяти раундов на равных сражался с самим Джоном Джонсом, а иногда и превосходил одного из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Правда, в итоге он всё же уступил по решению судей, а также серьёзно травмировал колено. Обследование выявило у Сантоса разрывы мениска, медиальной коллатеральной, передней и задней крестообразных связок левого колена, а также частичные разрывы связок правого. Спортсмену потребовалось более года на восстановление, и он уже лишь отдалённо напоминал себя прежнего. В трёх следующих схватках бразилец потерпел два поражения, сумев взять верх лишь над нестабильным Джонни Уокером.

Несмотря на это, Сантос по-прежнему считается одним из сильнейших представителей дивизиона до 93 кг и занимает пятое место в рейтинге. Лишь трое россиян встречались с более статусными бойцами в своих первых поединках во главе турниров UFC. Яне Куницкой (девушке Тиаго) и Али Багаутинову пришлось сходу сразиться с действующими чемпионами — Крис Сайборг и Деметриусом Джонсоном соответственно, а Рустаму Хабилову — с бывшим обладателем пояса, на тот момент вторым номером лёгкой категории Бенсоном Хендерсоном.

В погоне за Мачидой и Джонсом

Логично сделать вывод, что и для карьеры Анкалаева дебютный поединок во главе шоу UFC имеет важнейшее значение. Поражение серьёзно затормозит развитие его карьеры и отсрочит потенциальное получение статуса первого претендента на длительный срок. В то время как победа может помочь ему выйти в лидеры чемпионской гонки. Уже известно, что Гловер Тейшейра 7 мая проведёт первую защиту пояса в дуэли с Иржи Прохазкой, а Магомед вполне может заслужить право помериться силами с её победителем.

В случае успеха в активе Анкалаева будет значиться восемь побед в UFC подряд. Это позволит ему не только обойти всех действующих представителей дивизиона по данному показателю, но выйти на второе место в истории промоушена. Магомед обойдёт легендарного Чака Лидделла и сравняется с другим экс-чемпионом, Лиото Мачидой. Впереди останется лишь Джонс, бравший верх в 13 битвах кряду.

В ожидании нокаута

Но в теории даже это может не позволить Анкалаеву добиться права побороться за трофей. Руководство UFC всегда ценило стремление бойцов завершать поединки досрочно и устраивать кровопролитные зарубы в октагоне, чем и обусловлено молниеносное восхождение на вершину Прохазки. Тому хватило провести всего два боя, чтобы обогнать конкурентов и выйти на Тейшейру. И всё потому, что чех не только нокаутировал Волкана Оздемира и Доминика Рейеса, но и в целом бился очень ярко. А с этим Магомед в последнее время испытывает проблемы.

После двух досрочных побед над Ионом Куцелабой ожидалось, что Анкалаев продолжит крушить соперников, но два следующих боя не только продлились все три раунда, но и получились довольно скучными. Сначала Магомед не в полную силу бился с Крыловым, что обусловлено тёплыми отношениями с соотечественником, а затем в безопасной манере провёл большую часть схватки с Оздемиром. Хотя в первой пятиминутке россиянин смотрелся достаточно бодро и чуть было не отправил визави на канвас, развивать успех он не стал.

Возможно, именно желание Магомеда выиграть малой кровью и заставляет руководство UFC сомневаться в Анкалаеве и отдавать предпочтение другим бойцам дивизиона. Поэтому не исключено, что если россиянин снова предпочтёт драться с оглядкой на оборону, то останется без боя за титул даже в случае успеха. Магомед наверняка понимает, что в битве с Сантосом ему нужен эффектный нокаут, иначе его следующим оппонентом может стать не чемпион, а условный Александр Ракич.

Отчаянное положение

Что касается Сантоса, то для его карьеры бой с Анкалаевым может иметь ключевое значение. В январе он отметил 38-летие — более чем солидный возраст даже для полутяжёлого веса. Безусловно, есть пример Тейшейры, взявшего пояс спустя двое суток после празднования 42-го дня рождения, но это скорее исключение из правил. Особенно с учётом стиля ведения боя, который проповедует Тиаго. Годы влияют на ударников больше, чем на борцов. И есть все основания полагать, что нынешний поход за трофеем может стать для него последним перед уходом из спорта.

Если Сантос надеется сразиться за титул до того, как разменяет пятый десяток, то ему необходимо выигрывать у Анкалаева. В противном случае он потерпит четвёртое поражение в пяти последних схватках, что вряд ли будет стоить ему контракта с крупнейшим MMA-промоушеном мира, но вполне вероятно лишит его места в топ-7 дивизиона. Тогда бразильцу может потребоваться минимум два поединка, чтобы вернуть утраченные позиции и вновь войти в круг претендентов.

Учитывая недавние проблемы со здоровьем и не самую высокую частоту выступлений, Сантос может вновь войти в тройку лучших не раньше 2024 года. И остаётся только гадать, в какой форме он будет находиться к этому времени. Одно можно сказать точно: не считая Тейшейры, лишь Рэнди Кутюру удавалось завоёвывать титул в дивизионе до 93 кг после достижения 40-летия. Но легендарный американец также делал ставку на борьбу.