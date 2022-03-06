Гран-при легковесов ACA начнётся 26 марта

В Absolute Championship Akhmat (ACA) объявили дату старта Гран-при легковесов.

Как рассказал глава промоушена Алексей Яценко, в первом четвертьфинале на турнире ACA 138 в Грозном, который состоится 26 марта, сразятся россиянин Юсуф Раисов и бразилец Хакран Диас.

«Второй четвертьфинал пройдёт 15 апреля: российский боец Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пенья на ACA 139 в Москве», — заявил Яценко.

Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $800 тыс.

Ранее в ACA сообщили о переносе боя между Тони Джонсоном и Салимгереем Расуловым.