В ACA сообщили о переносе боя между Джонсоном и Расуловым

Американский боец Absolute Championship Akhmat (ACA) Тони Джонсон не смог вылететь из США в Россию на чемпионский бой из-за увеличения времени оформления виз.

Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Джонсон должен был провести свою третью защиту титула против россиянина Салимгерея Расулова, но в установленный срок не получил визу в Россию. Их бой будет перенесён на неопределённое время.

Главным поединком на турнире ACA 137, который состоится в Краснодаре на арене «Баскет-холл», станет бой Муслима Магомедова с соотечественником Григором Матевосяном за титул чемпиона АСА в полутяжёлом весе.

Ранее Яценко подтвердил, что турнир АСА 137 будет проводиться 6 марта в Краснодаре.