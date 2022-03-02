В ACA сообщили о переносе боя между Джонсоном и Расуловым
Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Джонсон должен был провести свою третью защиту титула против россиянина Салимгерея Расулова, но в установленный срок не получил визу в Россию. Их бой будет перенесён на неопределённое время.
Главным поединком на турнире ACA 137, который состоится в Краснодаре на арене «Баскет-холл», станет бой Муслима Магомедова с соотечественником Григором Матевосяном за титул чемпиона АСА в полутяжёлом весе.
Ранее Яценко подтвердил, что турнир АСА 137 будет проводиться 6 марта в Краснодаре.