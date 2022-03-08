Махачев назвал обидчика Уланбекова грязным бойцом

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал результат поединка между Тагиром Уланбековым и Тимом Эллиоттом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 272 в Лас-Вегасе.

«Этот бой — яркий пример так называемого грязного бойца. Но я больше удивлён рефери, который позволил ему делать всё, что он хотел», — написал Махачев на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что очень гордится выступлением своего брата Тагира. Махачев добавил, что Эллиотт одержал несправедливую победу.

Поединок между Уланбековым и Эллиоттом продлился все отведённые 15 минут. По их истечении судьи единогласным решением отдали победу американскому бойцу — 29:28.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал досрочную победу над Брайаном Келлехером на UFC 272.