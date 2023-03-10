Кормье — о бое Яна и Двалишвили: Пётр должен побеждать

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился ожиданиями от поединка россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 221.

«В любом случае Пётр в этом поединке должен только побеждать. Если у тебя есть чемпионские амбиции, а я не сомневаюсь, что у Петра они есть, то проигрывать уже просто нельзя», — приводит слова Кормье YouTube-канал ESPN MMA.

Бой между Яном и Двалишвили состоится 11 марта в Лас-Вегасе (США).

На счету 30‑летнего россиянина 16 побед и четыре поражения в MMA. У 32‑летнего грузина 15 побед и четыре поражения.

Ранее Ян заявил, что уверен в своей победе над Двалишвили.