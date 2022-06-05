Нокаут Волкова, победа Евлоева и дебют Фахретдинова: чем запомнился UFC Fight Night 207

Александр Волков нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе. Судья остановил поединок уже спустя две минуты и 15 секунд после его начала. Другой россиянин Мовсар Евлоев единогласным решением рефери одержал победу над американцем Дэном Иге. Она стала для него шестой подряд в главном промоушене планеты и 16-й в карьере. А Ринат Фахретдинов в дебютном бою не оставил шансов Андреасу Михайлидису.

Лёгкий успех Волкова

Поединок с Жаирзиньо Розенстрайком во многом был для Александра Волкова определяющим, ведь он подошёл к нему с двумя поражениями в последних трёх боях. В прошлом году россиянин уступил Сирилу Гану и оказался сильнее Марчина Тыбуры. А уже в марте он без шансов проиграл болевым приёмом в первом раунде Тому Аспиналлу.

Очередная неудача могла окончательно исключить спортсмена из числа соискателей на чемпионский титул, учитывая его возраст, а потому необходимо было брать верх. При этом и суринамец начиная с 2020-го был трижды побеждён и опустился на восьмое место в рейтинге тяжёлого веса.

Главный вопрос заключался в том, сумеет ли Волков сделать правильные выводы из неудач. Сам он признавался, что проиграл Аспиналлу, поскольку находился не в лучшем моральном состоянии, и рассказал об изменениях в тренировочном подходе.

«В этот раз я готовился не в Москве. Отправился на олимпийскую спортивную базу, которая находится на высоте 1400 м над уровнем моря, и работал там с новыми спарринг-партнёрами и наставниками», — приводит слова атлета Sherdog.

Также он пообещал «финишировать» соперника, благо тот стилистически идеально подходил ему. Розенстрайк — ударник и не так силён в борьбе, как тот же Аспиналл, а значит, Волков мог проявить свои сильные качества.

В результате слова Александра не разошлись с делом, и он нокаутировал Жаирзиньо спустя две минуты и 15 секунд после начала боя. За столь короткий отрезок времени понять, поменялось ли что-то в тактике и настрое спортсмена, сложно.

Суринамец попросту не нанёс ему никакого урона. Он успел сделать всего три удара по голове и столько же — по ногам, тогда как пропустил суммарно 21 акцентированный «выстрел». Немного тревожно за москвича стало только когда оппонент поймал его голень и отметился парой попаданий. Но отечественный боец легко ушёл с опасной дистанции. Он в принципе оказался намного быстрее, визуально легче и вдобавок значительно выше соперника.

А на отметке 02:15 встреча была завершена. Волков прижал оппонента к сетке и сумел попасть отличным правым боковым точно в челюсть. Розенстрайка повело, и для Александра добить его было делом техники. Причём после одного из ударов у спортсмена вылетела капа изо рта. Хёрб Дин, выждав пазу, остановил противостояние, хотя суринамец, кажется, остался этим недоволен.

Драго же не скрывал радости, ведь ему удалось вернуться на победную тропу. Он ещё раз отметил, что был уверен в быстром нокауте.

«Я чувствовал, что смогу финишировать его, если представится такая возможность. Знаю, у него плохая защита, особенно когда он находится у сетки. Я прижал Жаирзиньо к ней и пошёл в атаку», — рассказал россиянин во флеш-интервью.

Также он изъявил желание как можно скорее провести следующий поединок и выйти на коротком уведомлении.

«Знаю, что сейчас происходит в дивизионе. Многие ребята подерутся в сентябре. Но я здесь, и мы будем ждать. Мы готовы к новым вызовам», — добавил Волков.

Победы Евлоева и Фахретдинова единогласным решением

Помимо Волкова, в Лас-Вегасе подрались ещё два россиянина. Первым это сделал дебютант UFC Ринат Фахретдинов. Уроженец Мордовии в прошлом году за 55 секунд нокаутировал Эрика Спайсли на глазах Даны Уайта и получил контракт. Таким образом, он стал первым татарином в истории промоушена, ему также разрешили выйти в октагон в тюбетейке. Не меньший интерес вызывало и присутствие в углу спортсмена первого отечественного чемпиона UFC Олега Тактарова. Позже он отправился и на бой к Волкову.

В качестве соперника Фахретдинову выбрали не самого сильного грека Андреаса Михайлидиса, одержавшего в UFC всего одну победу при трёх поражениях. Неудивительно, что Ринат легко справился с уступающим в классе соперником, хотя поединок получился не слишком ярким.

Большую его часть спортсмены провели в партере. Россиянин уверенно контролировал оппонента и по возможности наносил удары локтями и кулаками. В результате в заключительном раунде грек получил сильное рассечение и встретил сирену полностью окровавленным. У судей просто не оставалось иного выхода, кроме как единогласно занять сторону дебютанта, ведь по количеству точных акцентированных ударов он превзошёл Михайлидиса почти в три раза — 45 против 18. Особенно часто Гладиатор попадал в голову — 27 против семи. Единственное, не удалось досрочно финишировать Андреаса, хотя пара попыток провести удушающий предпринята была.

Крайне важный поединок провёл и Мовсар Евлоев. К противостоянию с Дэном Иге он подошёл с серией из пяти побед в UFC и на 13-м месте в рейтинге полулёгкого веса. И победа над американцем, потерпевшим два поражения подряд и занимающим десятую строчку, с большой долей вероятности поднимала его в топ-10.

Своим шансом россиянин воспользовался идеально. По большому счёту он, как и Фахретдинов ранее, не оставил сопернику шансов. При этом спортсмен из США начал встречу достаточно активно и с ходу потряс фаворита удачной серией.

Евлоев быстро восстановился и продолжил драться в стойке, хотя многие ждали от него скорейшего перевода в партер. А главное Мовсар и в этом компоненте действовал очень неплохо. Он разбивал оборону Иге «по этажам». Особенно опасным для Дэна вышел удар навстречу коленом в челюсть, после которого он чудом остался в сознании. И только ближе к перерыву отечественный атлет провёл тейкдаун, но Иге неплохо оборонялся.

Сценарий второго раунда оказался идентичным. Уроженец Ингушетии наносил сопернику всё больший урон и вынуждал защищаться из последних сил. Американец же уповал исключительно на контратаки, которые не несли в себе особой опасности. А вот заключительная пятиминутка полностью прошла в борьбе, но Евлоеву так и не удалось завершить поединок досрочно, хотя несколько раз он пытался выйти на удушающий.

Тем не менее судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30:27, 30:26, 30:26. Она стала для него 16-й в смешанных единоборствах и шестой — в UFC. При этом он по-прежнему не знает поражений. В следующем же бою россиянин изъявил желание встретиться с шестым номером Арнольдом Алленом.