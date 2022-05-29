Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон
- AP
«Я с самого начала полюбил именно бокс. Но очевидно, что моё возвращение будет проходить внутри октагона UFC», — цитирует Макгрегора Sky Sports.
Он также отметил, что скоро начнёт постепенно увеличивать интенсивность тренировок.
Ирландец провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее Макгрегор отреагировал на вызов бразильца Чарльза Оливейры.