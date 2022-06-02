Волков заявил, что в UFC не ставили никаких ограничений российским бойцам

Российский боец смешанного стиля Александр Волков ответил на вопрос, ставили ли какие-то ограничения россиянам в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) из-за ситуации в мире.

«UFC никаких рекомендаций не давал. Единственное, они сейчас предупреждают всех бойцов, что с флагом выходить нельзя», — цитирует Волкова ТАСС.

При этом он отметил, что и до этого момента не выносил флаг в октагон, так что на него данная ситуация никак не повлияла.

«Так что особо никаких дополнительных рекомендаций нет», — добавил Волков.

4 июня Волкову предстоит сразиться на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

Ранее Волков поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Розенстрайком.