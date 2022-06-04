Россиянин Фахретдинов с победы дебютировал в UFC

Российский боец смешанных единоборств ММА Ринат Фахретдинов с победы дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Россиянин на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей одержал победу над Андреасом Михайлидисом из Греции.

Фахретдинов записал на свой счёт 19-ю победу в ММА при одном поражении.

В главном поединке вечера россиянин Александр Волков встретится с Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама.

Ранее американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), призвал жителей Калифорнии выйти на акцию протеста из-за высокой стоимости бензина.