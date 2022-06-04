Боец UFC Масвидаль предложил выйти на акцию протеста из-за роста цен на бензин в США

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Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), призвал жителей Калифорнии выйти на акцию протеста из-за высокой стоимости бензина.
Боец UFC Масвидаль предложил выйти на акцию протеста из-за роста цен на бензин в США
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Калифорния, я сочувствую вам, ребята. Поговаривают, что цены должны подняться ещё выше. Возможно, пришло время начать протестовать против этого, выйдя на улицы», — написал Масвидаль в своих социальных сетях.

6 марта Масвидаль проиграл Ковингтону в главном поединке турнира UFC 272.

Позже Масвидаль и Ковингтон подрались в одном из ресторанов в Майами.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поддержал Масвидаля и призвал бойцов отказаться от боёв с Ковингтоном.

 

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