Боец UFC Масвидаль предложил выйти на акцию протеста из-за роста цен на бензин в США
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«Калифорния, я сочувствую вам, ребята. Поговаривают, что цены должны подняться ещё выше. Возможно, пришло время начать протестовать против этого, выйдя на улицы», — написал Масвидаль в своих социальных сетях.
6 марта Масвидаль проиграл Ковингтону в главном поединке турнира UFC 272.
Позже Масвидаль и Ковингтон подрались в одном из ресторанов в Майами.
Ранее Хабиб Нурмагомедов поддержал Масвидаля и призвал бойцов отказаться от боёв с Ковингтоном.