Казахстанская звезда UFC Жумагулов отказался участвовать в бое с россиянином Аскаровым

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов заявил, что его не интересует поединок с россиянином Аскаром Аскаровым.

«Идея боя с Аскаром меня не интересует. У нас братские народы. Также я общаюсь хорошо с его друзьями. Не хотелось бы… К тому же он далеко в рейтингах от меня стоит», — цитирует Жумагулова РИА Новости.

Жумагулов провёл 20 боёв в ММА и одержал 14 побед.

Последний свой поединок Аскаров провёл в марте на турнире UFC Fight Night 205: он потерпел первое поражение в карьере, уступив новозеландцу Каю Кара-Франсу. Всего на счету 29-летнего россиянина 14 побед, одно поражение и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что россиянин сразится с представителем США Алексом Пересом в рамках UFC.