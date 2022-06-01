Казахстанская звезда UFC Жумагулов отказался участвовать в бое с россиянином Аскаровым

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Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов заявил, что его не интересует поединок с россиянином Аскаром Аскаровым.
Казахстанская звезда UFC Жумагулов отказался участвовать в бое с россиянином Аскаровым
  • Gettyimages.ru

«Идея боя с Аскаром меня не интересует. У нас братские народы. Также я общаюсь хорошо с его друзьями. Не хотелось бы… К тому же он далеко в рейтингах от меня стоит», — цитирует Жумагулова РИА Новости.

Жумагулов провёл 20 боёв в ММА и одержал 14 побед.

Последний свой поединок Аскаров провёл в марте на турнире UFC Fight Night 205: он потерпел первое поражение в карьере, уступив новозеландцу Каю Кара-Франсу. Всего на счету 29-летнего россиянина 14 побед, одно поражение и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что россиянин сразится с представителем США Алексом Пересом в рамках UFC.

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