Аскаров в июле проведёт бой в UFC с американцем Пересом
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Как сообщает журналист Марсел Дорф со ссылкой на промоутерскую компанию Iridium Sports Agency, схватка состоится 16 июля.
Последний свой поединок Аскаров провёл в марте на турнире UFC Fight Night 205: он потерпел первое поражение в карьере, уступив новозеландцу Кай Кара-Франсу.
Всего на счету 29-летнего россиянина 14 побед, одно поражение и одна ничья в MMA.
Ранее сообщалось, что чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков и американский боец смешанного стиля Кори Андерсон провели дуэль взглядов перед своим поединком.