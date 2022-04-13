Аскаров в июле проведёт бой в UFC с американцем Пересом

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Российский боец смешанного стиля Аскар Аскаров сразится с представителем США Алексом Пересом в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Аскаров в июле проведёт бой в UFC с американцем Пересом
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

Как сообщает журналист Марсел Дорф со ссылкой на промоутерскую компанию Iridium Sports Agency, схватка состоится 16 июля.

Последний свой поединок Аскаров провёл в марте на турнире UFC Fight Night 205: он потерпел первое поражение в карьере, уступив новозеландцу Кай Кара-Франсу.

Всего на счету 29-летнего россиянина 14 побед, одно поражение и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков и американский боец смешанного стиля Кори Андерсон провели дуэль взглядов перед своим поединком.

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