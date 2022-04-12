Немков и Андерсон провели дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона Bellator

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков и американский боец смешанного стиля Кори Андерсон провели дуэль взглядов перед своим поединком.
Немков и Андерсон провели дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона Bellator
  • globallookpress.com
  • © Diego Ribas/Keystone Press Agency

Спортсмены сразятся в рамках финала Гран-при полутяжёлого веса, а победитель боя, помимо чемпионского пояса, получит $1 млн.

Поединок Немкова и Андерсона станет соглавным событием турнира Bellator 277, который состоится 15 апреля в Сан-Хосе.

На счету Немкова 15 побед и два поражения за карьеру. У Андерсона 16 выигранных и пять проигранных боёв в MMA.

Ранее сообщалось, что легендарный боец Фёдор Емельяненко будет секундантом Немкова в финале Гран-при Bellator.

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