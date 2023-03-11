Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Усмана в поединке с Хендерсоном
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«Просто отличное выступление, брат, растёшь с каждым боем», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Нурмагомедов досрочно победил Хендерсона на турнире. Бой прошёл в рамках 1/4 финала Гран-при лёгкого дивизиона и завершился в первом раунде. Таким образом, Усман провёл первую защиту титула.
На счету россиянина 17 побед и ни одного поражения. Хендерсон проиграл 12-й бой из 42.
Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил Нурмагомедова с победой над Хендерсоном.