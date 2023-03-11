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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Усмана в поединке с Хендерсоном

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался о бое россиянина Усмана Нурмагомедова с американцем Бенсоном Хендерсоном.
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Усмана в поединке с Хендерсоном
  • Gettyimages.ru

«Просто отличное выступление, брат, растёшь с каждым боем», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Нурмагомедов досрочно победил Хендерсона на турнире. Бой прошёл в рамках 1/4 финала Гран-при лёгкого дивизиона и завершился в первом раунде. Таким образом, Усман провёл первую защиту титула.

На счету россиянина 17 побед и ни одного поражения. Хендерсон проиграл 12-й бой из 42.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил Нурмагомедова с победой над Хендерсоном.

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