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Чимаев проведёт следующий бой в среднем весе

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев перейдёт в средний вес.
Чимаев проведёт следующий бой в среднем весе
  • Gettyimages.ru

«Он подерётся в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3», — цитирует Уайта MMA Junkie.

В топ-3 среднего веса входят Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. 

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. 

Ранее Чимаев высказался в поддержку российского бойца Петра Яна перед боем с грузином Мерабом Двалишвили на UFC Fight Nights 221.

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