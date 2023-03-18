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О’Мэлли: Макгрегор бьётся только с теми, кого он может победить

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Американский боец UFC Шон О’Мэлли высказался о бывшем чемпионе в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.
О’Мэлли: Макгрегор бьётся только с теми, кого он может победить
  • Gettyimages.ru

«Конор бьётся только с теми, кого он может победить. Он всю карьеру делает именно так. Вы думаете, что он просто так выбрал в соперники Майкла Чендлера? Макгрегор дрался со многими бойцами, будучи уверенным в собственной победе. Но надо признать, Чендлер может быть опасен для него», — приводит слова О’Мэлли MMANews.

Ирландец провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Макгрегор появится в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, где выступит в качестве наставника. Его команде будут противостоять подопечные Чендлера. В финале шоу бойцы проведут поединок в лёгком весе.

Ранее Макгрегор заявил о желании провести титульный бой в полусреднем весе.

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