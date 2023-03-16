Макгрегор заявил о желании провести титульный бой в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о намерении подраться за титул в полусреднем весе.

«Только полусредний вес. Может быть, я даже буду присутствовать на турнире UFC 286. В карде дерётся мой одноклубник Гуннар Нельсон. Я бы с удовольствием посмотрел вживую его бой и титульный поединок», — цитирует Макгрегора The MMA Hours.

Ирландец провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Макгрегор появится в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, где выступит в качестве наставника. Его команде будут противостоять подопечные Майкла Чендлера. В финале шоу бойцы проведут поединок в лёгком весе.

Ранее Макгрегор высказался о желании провести 100 поединков в смешанных единоборствах.