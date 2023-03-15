Макгрегор заявил, что хочет провести ещё 100 поединков

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о желании провести 100 поединков в смешанных единоборствах.

«Я хочу провести 100 боёв. Я работаю над стабильностью. У меня были слишком долгие перерывы. Это связано с политикой боёв, с травмами, с жизнью. Такое случается», — сказал Макгрегор на YouTube-канале My Mom's Basement with Robbie Fox.

Ирландец провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор сообщил, что готовится к возвращению в октагон.