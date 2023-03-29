Рискованный шаг: почему двоюродному брату Нурмагомедова пока рано думать о бое с Двалишвили

Умар Нурмагомедов может стать следующим соперником Мераба Двалишвили в UFC. По словам российского бойца, Дана Уайт лично предложил ему сразиться с первым номером рейтинга легчайшего дивизиона в мае, но из-за травмы грузина бой может быть перенесён на более поздний срок. И хотя двоюродный брат Хабиба уже сейчас считается одним из потенциальных претендентов на пояс, битва с обидчиком Петра Яна несёт для него большие риски.

В настоящий момент ситуация в легчайшем дивизионе UFC является предельно запутанной. Помимо возобновившего карьеру Генри Сехудо, который уже в начале мая постарается низвергнуть с трона Алджэмейна Стерлинга и вернуть себе титул, в чемпионской гонке так или иначе участвуют ещё пятеро бойцов. Наиболее выгодные позиции в ней занимают Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли, совсем немного от них отстаёт Кори Сэндхаген, вернувшийся на победные рельсы после серии сокрушительных поражений. Пока не стоит списывать со счетов и Марлона Веру с Петром Яном, чьи дела в последнее время идут из рук вон плохо. Но может случиться так, что в эту пятёрку вклинится ещё один спортсмен, в настоящее время не входящий даже в топ-10 рейтинга категории.

Речь идёт об Умаре Нурмагомедове, уже сейчас являющемся одним из самых обсуждаемых бойцов в категории до 61,2 килограмма. Безусловно, во многом причина тому в его родственных связях с экс-чемпионом в лёгком весе, но и он сам выглядит более чем впечатляюще. Сейчас на счету не знающего поражений россиянина значится уже 16 побед, четыре из которых он добыл в UFC. И хотя с по-настоящему звёздными оппонентами он пока не пересекался, в промоушене делают на него большую ставку и уже предлагают возглавить турнир. А в качестве его соперника видят не кого-нибудь, а первого номера категории.

Как сообщил сам Нурмагомедов в Twitter, Дана Уайт лично предложил ему сразиться с Двалишвили в главном бою запланированного на 13 мая шоу. И хотя сам россиянин согласился, планы быстро пошли крахом из-за травмы грузина. Однако ни его самого, ни промоушен это не остановило. По информации TSN Sports, схватку по-прежнему намерены организовать, но чуть позже — в июле.

Заинтересованность Умара в этой битве объяснима. Победа над Мерабом поможет ему сходу ворваться в тройку сильнейших легчайшего веса и уже в скором времени претендовать на пояс. Сам Нурмагомедов недавно выражал мнение, что для статуса первого претендента ему будет достаточно взять верх над двумя соперниками — Двалишвили и Сэндхагеном. Но в этом случае возникает сразу несколько вопросов. И один из главных заключается в том, насколько встреча с ним интересна самим потенциальным противникам.

Если Кори в последнее время был занят подготовкой к противостоянию с Марлоном Верой и вряд ли всерьёз задумывался о будущих перспективах, то в команде Мераба пристально следили за высказываниями двоюродного брата Нурмагомедова. Как отметил менеджер грузина Орен Ходак, сейчас Двалишвили «хочет попробовать сэндвич под названием «Сэндхаген», который более ценен, чем парень, не входящий даже в десятку рейтинга».

И его позицию легко понять. Несмотря на колоссальную популярность и огромный талант, Нурмагомедов пока не доказал, что является одним из лучших представителей дивизиона. Да, все четыре боя он выиграл в доминирующей манере, а в трёх взял верх досрочно, но кем были его оппоненты? К элите нельзя причислить ни Сергея Морозова, ни Брайана Келлехера с Нэйтом Манессом и Раони Барселосом. Более того, на момент проведения турнира ни один из них не входил даже в топ-15. Поэтому и логично спросить, насколько справедливо уже сейчас рассматривать россиянина как одного из участников гонки за титулом и ставить его в один ряд со звёздными визави?

С одной стороны, мастерство Нурмагомедова уже давно не вызывает сомнений. Он является разносторонне развитым спортсменом и очень хорош как в стойке, так и в партере. И это было видно невооружённым взглядом ещё в GFC, а в UFC лишь нашло подтверждение. Но одно дело демонстрировать свою мощь на фоне середняков и другое — конкурировать с лучшими. И такой резкий переход на новый уровень не только кажется весьма нелогичным, но и сулит опасность для самого Умара.

Безусловно, некоторое время назад болельщики уже стали свидетелями такого же скачка в карьере одного из отечественных бойцов. И по счастливому совпадению им стал ещё один представитель семьи Нурмагомедовых. В Bellator Усман также одержал четыре победы подряд над далеко не самыми искусными противниками, после чего внезапно получил право сразиться за титул.

И это при том, что на тот момент были и более достойные претенденты. Тот же Александр Шаблий. Пусть в американской лиге он выиграл три схватки, зато успел расправиться с самим Брентом Примусом — бывшим чемпионом организации. И это гораздо более ценно, чем расправиться с малоизвестным Крисом Гонсалесом или Патриком Пиетилой, чей рекорд составлял 11-8.

Всё это свидетельствует о том, что фактор популярности играет важнейшую роль в процессе построения карьеры бойца. И это неудивительно. Ранее это помогало Конору Макгрегору, Шону О’Мэлли и многим другим. Причём все они подкрепляли свой статус ярчайшими выступлениям в октагоне, что можно сказать и о Нурмагомедове. Однако Умар смотрится ещё более выигрышно, ведь может похвастаться универсализмом, о котором ирландец и американец могут только мечтать.

И всё же схватка Нурмагомедова с Двалишвили кажется немного нелогичной и преждевременной. И крайне рискованной, ведь поражение в ней нанесёт тяжелейший удар по реноме Умара и серьёзно осложнит его перспективы. И поэтому крайне удивительно, что никто не пытается отговорить его от этого шага. Тот же Хабиб очень планомерно шёл к вершине лёгкой категории и не форсировал этот процесс. Да, в 2014 году он находился в шаге от того, чтобы подраться с Гилбертом Мелендесом — экс-чемпионом Strikeforce и будущим претендентом на пояс UFC, но ставить американца в один ряд с Мерабом нельзя. Даже на своём пике тот выглядел менее впечатляюще и не обладал такими уникальными качествами, как грузин, который буквально «перемолол» Петра Яна благодаря своим навыкам вольной борьбы и сумасшедшей выносливости.

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Возможно, сейчас Нурмагомедову было бы гораздо лучше провести бой с тем же Сэндхагеном — менее разноплановым спортсменом, довольно некомфортно чувствующим себя под давлением. А ещё лучше — с уступившим ему Верой, откровенно посыпавшимся под напором американца. Это бы позволило россиянину оценить свои силы в дуэли с мастеровитым, но довольно удобным визави — чего не скажешь о Двалишвили.

Конечно, остаётся ещё вариант свести Нурмагомедова с Яном, но вряд ли российские поклонники смешанных единоборств хотели бы наблюдать за этим противостоянием. Особенно с учётом того, что ещё одно фиаско может поставить крест на карьере Петра в UFC. Сейчас в его пассиве значатся четыре поражения в последних пяти поединках, а ещё одно грозит ему вылетом из топ-5 рейтинга.

Но пока всё идёт к тому, что именно Ян померится силами с Верой. Об их схватке говорилось уже давно, а по окончании UFC on ESPN 43 сам эквадорец изъявил желание встретиться с россиянином. И если это действительно произойдёт, то для Нурмагомедова практически не останется иных вариантов, кроме как побороться с Двалишвили. Конечно, остаётся ещё О’Мэлли, но Дана Уайт вряд ли рискнёт бросить свою молодую звёздочку под танки. Конечно, можно подождать, пока освободятся условные Роб Фонт, Эдриен Янез, Сонг Ядонг и Рики Симон, в апреле бьющиеся друг с другом, но теперь это вряд ли привлечёт внимание самого Умара. Тот явно нацелился взять дивизион штурмом и готов рискнуть.