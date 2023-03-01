Умар Нурмагомедов: О’Мэлли можно было отдать победу в бою с Яном

Боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказал мнение, что американскому бойцу Шону О’Мэлли можно было отдать победу в бою с Петром Яном.

«Я буквально вчера пересматривал его бой с О’Мэлли, и это довольно близкий бой. Не знаю, что засчитывали судьи. Если они не засчитали, что Пётр перевёл его, но не добивал, спину не забрал, то можно понять, почему отдали победу Шону. Судил бы я, отдал бы Яну, но это не ограбление», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях. У американца 16 выигранных поединков и одно поражение.

Следующий поединок Ян проведёт с Мерабом Двалишвили, он пройдёт в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC Fight Night 221 11 марта.

Ранее Ян объяснил, почему его следующим соперником стал Двалишвили.