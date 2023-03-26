Куницкая уступила Холм на турнире UFC в Сан-Антонио
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Бой завершился победой американки решением судей (30:26, 30:27, 30:27).
В другом поединке турнира российский боец Альберт Дураев одолел американца Чиди Нджокуани (28:29, 29:28, 29:28).
У 33-летней Куницкой 14 побед и семь поражений в ММА. На счету 34-летнего Дураева 23 победы и восемь поражений в смешанных единоборствах.
Ранее Куницкая оценила победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.