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Куницкая уступила Холм на турнире UFC в Сан-Антонио

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая проиграла американке Холли Холм в соглавном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США).
Куницкая уступила Холм на турнире UFC в Сан-Антонио
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

Бой завершился победой американки решением судей (30:26, 30:27, 30:27).

В другом поединке турнира российский боец Альберт Дураев одолел американца Чиди Нджокуани (28:29, 29:28, 29:28).

У 33-летней Куницкой 14 побед и семь поражений в ММА. На счету 34-летнего Дураева 23 победы и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Куницкая оценила победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.

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