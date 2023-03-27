Умар Нурмагомедов обратился к UFC с просьбой организовать ему поединок с Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Предложите мне главный бой. Я согласен выйти против Мераба, сейчас у него травма, и я желаю ему скорейшего выздоровления, но я жду возможности разделить с ним клетку в июне или июле», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Напомним, что Двалишвили одержал победу над Петром Яном на турнире UFC Fight Night 221. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее Двалишвили обошёл Яна и О'Мэлли в обновлённом рейтинге UFC.