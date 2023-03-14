Двалишвили обошёл Яна и О'Мэлли в обновлённом рейтинге UFC

Грузинский боец Мераб Двалишвили поднялся на первую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона.

Грузин обошёл Петра Яна и Шона О'Мэлли в обновлённом рейтинге UFC. Теперь он уступает только чемпиону Алджамейну Стерлингу.

Российский боец опустился на четвёртую позицию, пропустив вперёд себя Марлона Веру.

Напомним, что Двалишвили одержал победу над Яном на турнире UFC Fight Night 221. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее Никита Крылов подтвердил травму Яна перед боем с Двалишвили.