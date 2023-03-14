Крылов подтвердил травму Яна перед боем с Двалишвили

Боец UFC Никита Крылов подтвердил информацию, что его соотечественник Пётр Ян вышел травмированным на бой с грузином Мерабом Двалишвили.

«С Петром у нас была общая комната для тренировок. Мы постоянно приходили в одно время. Я видел, что у него проблемы с ногой — ему её разминали, и после двух лоу-киков от Мераба она вообще встала, у него спазм был», — заявил Крылов на Fight Time.

Поединок на турнире UFC Fight Night 221 продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее Дана Уайт прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.