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Крылов подтвердил травму Яна перед боем с Двалишвили

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Боец UFC Никита Крылов подтвердил информацию, что его соотечественник Пётр Ян вышел травмированным на бой с грузином Мерабом Двалишвили.
Крылов подтвердил травму Яна перед боем с Двалишвили
  • Gettyimages.ru

«С Петром у нас была общая комната для тренировок. Мы постоянно приходили в одно время. Я видел, что у него проблемы с ногой — ему её разминали, и после двух лоу-киков от Мераба она вообще встала, у него спазм был», — заявил Крылов на Fight Time.

Поединок на турнире UFC Fight Night 221 продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее Дана Уайт прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

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