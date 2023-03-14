Крылов подтвердил травму Яна перед боем с Двалишвили
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«С Петром у нас была общая комната для тренировок. Мы постоянно приходили в одно время. Я видел, что у него проблемы с ногой — ему её разминали, и после двух лоу-киков от Мераба она вообще встала, у него спазм был», — заявил Крылов на Fight Time.
Поединок на турнире UFC Fight Night 221 продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.
Ранее Дана Уайт прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.