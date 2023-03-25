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Бывший чемпион UFC Усман не планирует проводить бой против Чимаева

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В команде бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усмана сообщили, что боец не рассматривает возможность проведения боя против Хамзата Чимаева.
Бывший чемпион UFC Усман не планирует проводить бой против Чимаева
  • Gettyimages.ru

«Такой бой не рассматривается. У Камару другие планы», — приводит слова собеседника ТАСС.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. 

Усман уступил англичанину Леону Эдвардсу решением судей. На счету Эдвардса 21 победа (семь — нокаутом) и три поражения. В активе Усмана 20 побед (девять — нокаутом) и три поражения.

Ранее Чимаев заявил о желании подраться с Усманом в Абу-Даби.

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