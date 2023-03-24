Узнать больше

Чимаев заявил о желании подраться с Усманом в Абу-Даби

Короткая ссылка
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил готовность провести поединок с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Я уже сказал менеджеру, что если Колби Ковингтон не принимает бой со мной и ему дают бой с Эдвардсом, то я мог бы подраться с Усманом в октябре. Сначала я хочу подраться в июне или в июле в Швеции. Там я хочу выступить в среднем весе, а потом в октябре в Абу-Даби могу спуститься в полусредний дивизион», — цитирует Чимаева The MMA Hour.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. 

Усман уступил англичанину Леону Эдвардсу решением судей. На счету Эдвардса 21 победа (семь — нокаутом) и три поражения. В активе Усмана 20 побед (девять — нокаутом) и три поражения.

Ранее сообщалось, что Чимаев готов провести бой против Косты на турнире UFC в Абу-Даби. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить