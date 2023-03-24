Чимаев заявил о желании подраться с Усманом в Абу-Даби

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил готовность провести поединок с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Я уже сказал менеджеру, что если Колби Ковингтон не принимает бой со мной и ему дают бой с Эдвардсом, то я мог бы подраться с Усманом в октябре. Сначала я хочу подраться в июне или в июле в Швеции. Там я хочу выступить в среднем весе, а потом в октябре в Абу-Даби могу спуститься в полусредний дивизион», — цитирует Чимаева The MMA Hour.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере.

Усман уступил англичанину Леону Эдвардсу решением судей. На счету Эдвардса 21 победа (семь — нокаутом) и три поражения. В активе Усмана 20 побед (девять — нокаутом) и три поражения.

Ранее сообщалось, что Чимаев готов провести бой против Косты на турнире UFC в Абу-Даби.