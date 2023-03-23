Чимаев готов провести бой против Косты на турнире UFC в Абу-Даби
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«Да, этот бой возможен, Хамзат готов его провести. Вопрос условий. Хамзат не отказывался от поединков, как сказал он сам, соглашался на все бои, которые давал ему UFC. Проблема состоит в том, что с Хамзатом никто не хочет проводить поединки», — приводит ТАСС заявление источника.
На счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Чимаев перейдёт в средний вес.