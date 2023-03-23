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Чимаев готов провести бой против Косты на турнире UFC в Абу-Даби

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В команде шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева сообщили, что он готов провести бой против бразильца Пауло Косты на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.
Чимаев готов провести бой против Косты на турнире UFC в Абу-Даби
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Да, этот бой возможен, Хамзат готов его провести. Вопрос условий. Хамзат не отказывался от поединков, как сказал он сам, соглашался на все бои, которые давал ему UFC. Проблема состоит в том, что с Хамзатом никто не хочет проводить поединки», — приводит ТАСС заявление источника.

На счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. 

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Чимаев перейдёт в средний вес.

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