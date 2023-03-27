Бой Немкова и Ромеро на турнире Bellator состоится в июне
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- © Louis Grasse/Keystone Press Agency
Как сообщается на официальном сайте промоушена, бой пройдёт в рамках турнира Bellator 297.
Изначально бой должен был пройти 4 февраля в Лос-Анджелесе, но Немков снялся из-за проблем со здоровьем.
Последний свой поединок россиянин провёл в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона. Бой завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе.
Ранее Немков высказался о спаррингах с тяжеловесом UFC Сергеем Павловичем.