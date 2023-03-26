Умар Нурмагомедов заявил, что хочет подраться с Двалишвили и Сэндхагеном

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что хочет подраться с Кори Сэндхагеном и Мерабом Двалишвили.

«В этом году подерусь с Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном. Этого будет достаточно для получения титульного боя», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Для него этот выигрыш стал 16-м подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Умар Нурмагомедов заявил, что уже готов к следующему бою под эгидой UFC.