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Умар Нурмагомедов заявил, что хочет подраться с Двалишвили и Сэндхагеном

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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что хочет подраться с Кори Сэндхагеном и Мерабом Двалишвили.
Умар Нурмагомедов заявил, что хочет подраться с Двалишвили и Сэндхагеном
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«В этом году подерусь с Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном. Этого будет достаточно для получения титульного боя», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Для него этот выигрыш стал 16-м подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Умар Нурмагомедов заявил, что уже готов к следующему бою под эгидой UFC.

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