Умар Нурмагомедов — о следующем бое: какая разница, кто там будет, дайте подраться

Боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что уже готов к следующему бою под эгидой UFC.

«Если мне, когда я буду в США, скажут за 14 дней о бое, то я буду готов с любым, потому что мне нужно будет только согнать вес и восстановиться. Может, даже за 10 дней, если я буду весить 69–70 кг.

Если мне за три дня скажут, что выходит Кинг‑Конг, я скажу, пусть он 135 фунтов (61,2 кг) сделает, и всё. Абсолютно без разницы. Если бы, например, у меня был соперник левша, и мне бы за 14 дней сказали, что поменяли его на правшу, я бы тоже сказал «поехали». Какая разница, кто там будет, дайте подраться, просто скажите, в какую дату, и всё», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него этот выигрыш стал 16-м подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал, что никто в UFC не хочет с ним драться.