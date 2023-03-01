Узнать больше

Умар Нурмагомедов — о следующем бое: какая разница, кто там будет, дайте подраться

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что уже готов к следующему бою под эгидой UFC.
Умар Нурмагомедов — о следующем бое: какая разница, кто там будет, дайте подраться
  • РИА Новости

«Если мне, когда я буду в США, скажут за 14 дней о бое, то я буду готов с любым, потому что мне нужно будет только согнать вес и восстановиться. Может, даже за 10 дней, если я буду весить 69–70 кг.

Если мне за три дня скажут, что выходит Кинг‑Конг, я скажу, пусть он 135 фунтов (61,2 кг) сделает, и всё. Абсолютно без разницы. Если бы, например, у меня был соперник левша, и мне бы за 14 дней сказали, что поменяли его на правшу, я бы тоже сказал «поехали». Какая разница, кто там будет, дайте подраться, просто скажите, в какую дату, и всё», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него этот выигрыш стал 16-м подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал, что никто в UFC не хочет с ним драться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить