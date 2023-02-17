Боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал, что никто в UFC не хочет с ним драться.

«Сегодня мы разговаривали с Шоном Шелби, и он сказал, что многие сменили номера телефонов и почтовые адреса, потому что им надоело слышать моё имя. Дана Уайт, я иду», — написал Умар в социальных сетях.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него этот выигрыш стал 16-м подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на результат поединка между россиянином Зубайрой Тухуговым и бразильцем Элвесом Бренером в рамках UFC 284.