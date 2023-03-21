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Глава UFC Уайт планирует открыть боксёрский промоушен

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о планах по расширению своего спортивного бизнеса.
Глава UFC Уайт планирует открыть боксёрский промоушен
  • Gettyimages.ru
  • © Sean M. Haffey

«Я не знаю, получится ли у меня изменить бокс, но я уверен в том, что смогу устраивать зрелищные поединки в этом виде спорта. Я снова сделаю бокс интересным», — цитирует Уайта Boxing Scene.

Он уточнил, что для создания нового боксёрского промоушена ему потребуется от 12 до 24 месяцев.

Уайт накануне подверг критике организацию поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Глава UFC заявил, что в боксе не умеют организовывать титульные бои.

Ранее Уайт назвал следующего соперника Леона Эдвардса.

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