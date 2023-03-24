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UFC официально объявил бой Царукяна и Мойкано

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил поединок между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Ренато Мойкано.
UFC официально объявил бой Царукяна и Мойкано
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

Пятираундовый бой в лёгком весе возглавит кард турнира UFC в Лас-Вегасе (США) 30 апреля, сообщает пресс-служба UFC.

Царукян провёл 22 поединка в смешанных единоборствах и одержал 19 побед, в своём последнем бою он победил Дамира Исмагулова из Казахстана на турнире UFC Fight Night 216 единогласным решением судей. На счету Мойкано 17 побед в 23 поединках.

Ранее Сергей Торосян, тренер Царукяна, рассказал, когда российский боец проведёт титульный поединок.

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