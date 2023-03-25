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Мокаев избежал тяжёлой травмы по итогам боя на турнире UFC

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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал, что избежал разрыва крестообразных связок.
Мокаев избежал тяжёлой травмы по итогам боя на турнире UFC
  • Gettyimages.ru

«У меня нет разрыва крестообразных связок. У меня повреждение боковой связки колена, я планирую вернуться летом», — цитирует Мокаева ТАСС.

22-летний уроженец Буйнакска в бою с бразильцем Джафэлом Фильо закончил схватку удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Мокаева десять побед (две нокаутом) и ни одного поражения. У Фильо 14 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC Камару Усман не планирует проводить бой против Хамзата Чимаева.

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