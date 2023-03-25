Мокаев избежал тяжёлой травмы по итогам боя на турнире UFC

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал, что избежал разрыва крестообразных связок.

«У меня нет разрыва крестообразных связок. У меня повреждение боковой связки колена, я планирую вернуться летом», — цитирует Мокаева ТАСС.

22-летний уроженец Буйнакска в бою с бразильцем Джафэлом Фильо закончил схватку удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Мокаева десять побед (две нокаутом) и ни одного поражения. У Фильо 14 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC Камару Усман не планирует проводить бой против Хамзата Чимаева.